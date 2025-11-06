Haberler

Malatya'da Uçuruma Yuvarlanan Şahıs Kurtarıldı

Malatya'da Uçuruma Yuvarlanan Şahıs Kurtarıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, ağaç kesimi sırasında dengesini kaybedip uçuruma yuvarlanan Y.S., jandarma ve UMKE ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralı, ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde ağaç kesimi sırasında uçuruma yuvarlanan şahsın kurtarılma anlarına dair görüntüler ortaya çıktı.

Olay, 4 Kasım Salı günü Doğanşehir ilçesi Karapınar Küme Evleri bölgesinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre ağaç kestiği sırada dengesini kaybeden Y.S. uçuruma yuvarlandı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma ile Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucunda bulunduğu noktadan çıkarılan yaralı şahıs, bölgeye yönlendirilen Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi. Yaralının helikopterle transferine dair cep telefonu kameralarına yansıyan görüntüleri de ortaya çıktı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özgür Özel'e 500 bin TL'lik tazminat davası açtı

Erdoğan, Özgür Özel'in Ümraniye'deki sözleri için harekete geçti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Şimşek işareti verdi! İşte vergi, ceza ve harçlara uygulanacak zam oranı

Bakan Şimşek işareti verdi! İşte yapılacak indirimin oranı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'in sözlerine yanıt: Ayarları bozulmuş hakaret otomatı

Özgür Özel'in Ümraniye'deki sözleri Erdoğan'ı çok kızdırdı
MHP Ankara İl Başkanı, Latif Doğan'ın başından aşağı desteyle para yağdırdı

Görüntü olay oldu! Bahçeli görmesin
Taraftarın iple çektiği maça yetişiyor! İlkay Gündoğan'ın dönüş tarihi belli oldu

Taraftarın iple çektiği maça yetişiyor! İşte İlkay'ın dönüş tarihi
Bakan Şimşek işareti verdi! İşte vergi, ceza ve harçlara uygulanacak zam oranı

Bakan Şimşek işareti verdi! İşte yapılacak indirimin oranı
Heidi Klum ve kızı Leni tepkileri umursamadı: Yeni iç çamaşırı pozları yine olay yarattı!

Ünlü Model tepkileri umursamadı: iç çamaşırı pozları olay yarattı!
Sabri Sarıoğlu'ndan maç sonuna damga vuran hareket

Maç sonuna damga vuran olay
Kan donduran tanık ifadelerinin ardından Güllü'nün kızı yeniden savcılığa çağrıldı

Kan donduran mesajlar sonrası Güllü'nün kızı yeniden ifade verdi
Yönetim Tedesco'ya İrfan ve Cenk için 'af' önerisi getirdi! Bir saniye bile düşünmeden yanıtladı

Tedesco'nun önüne İrfan ve Cenk için 'af' önerisi getirildi! Anında...
Bahçeden çıkan servet! Tam 500 parça, birinin değeri 52 milyon TL

Bahçeden çıkan servet! Tam 500 parça, birinin değeri 52 milyon TL
Erzurum Valisi Çiftçi: İl genelindeki sahipsiz hayvanların hepsi toplandı

Vali açıkladı: İl genelindeki sahipsiz hayvanların hepsi toplandı
Yapay zeka değil gerçek! Yedikleri şeyin ne olduğunu bir bilseniz

Halimize şükretmeliyiz! Yedikleri şeyin ne olduğunu bir bilseniz
Hande Erçel ve Barış Arduç'un dizisinde büyük prodüksiyon hatası

Final öncesi skandal hata! İzleyicinin gözünden kaçmadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.