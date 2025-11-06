Malatya'da Uçuruma Yuvarlanan Şahıs Kurtarıldı
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, ağaç kesimi sırasında dengesini kaybedip uçuruma yuvarlanan Y.S., jandarma ve UMKE ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralı, ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi.
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde ağaç kesimi sırasında uçuruma yuvarlanan şahsın kurtarılma anlarına dair görüntüler ortaya çıktı.
Olay, 4 Kasım Salı günü Doğanşehir ilçesi Karapınar Küme Evleri bölgesinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre ağaç kestiği sırada dengesini kaybeden Y.S. uçuruma yuvarlandı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma ile Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) sevk edildi.
Ekiplerin çalışması sonucunda bulunduğu noktadan çıkarılan yaralı şahıs, bölgeye yönlendirilen Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi. Yaralının helikopterle transferine dair cep telefonu kameralarına yansıyan görüntüleri de ortaya çıktı. - MALATYA