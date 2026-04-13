Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 yaralı

Malatya'da otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Battalgazi ilçesi Yıldıztepe Mahallesi Yeşilçam Caddesi üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, M.K. idaresindeki 44 FP 672 plakalı otomobil ile M.A. yönetimindeki 44 AGN 552 plakalı kamyonet çarpıştı. Kazada, otomobilde yolcu olarak bulunan G.Y. yaralandı.

Yaralının hastaneye kaldırıldığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

