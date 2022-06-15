Malatya'da trafik kazası: 1 ölü Malatya'da yolun karşısına geçerken hafif ticari aracın çaptığı yaşlı adam hayatını kaybetti. Malatya'da yolun karşısına geçerken hafif ticari aracın çaptığı yaşlı adam hayatını kaybetti. Kaza, Doğanşehir ilçesine bağlı Yolkoru Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, A.K. idaresindeki 02 FZ 629 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan M.M.'ye (84) çarptı. Kazada M.M. olay yerinde hayatını kaybetti. Araç sürücünün ifade için karakola götürüldüğü kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (Hasan Eryılmaz/İHA) İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa 3. Sayfa Güncel Haberler

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