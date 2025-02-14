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Malatya'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Malatya'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı
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Malatya'da tıra çarpan kamyonetteki Ali Genç hayatını kaybetti, diğer sürücü Y.A. yaralandı. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Malatya'da tıra çarpan kamyonetteki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, 08.30 sıralarında Malatya-Sivas kara yolu Arguvan-Arapgir yol ayrımı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Y.T. idaresindeki 50 ABH 045 plakalı tıra aynı yöne seyreden Y.A. yönetimindeki 44 ABE 629 plakalı kamyonet çarptı. Kazada kamyonet sürücüsü ile yanındaki Ali Genç (41) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine, polis, sağlık ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ilçe devlet hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Ali Genç kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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