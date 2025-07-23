Malatya'da Sosyal Medyada Silah Teşhiri Yapan 29 Kişi Gözaltında

Malatya'da Sosyal Medyada Silah Teşhiri Yapan 29 Kişi Gözaltında
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Malatya'da sosyal medya ve kamuya açık alanlarda silah teşhiri yapan şahıslara yönelik operasyonda 29 kişi gözaltına alındı. Operasyon sonucunda birçok ateşli silah ve mühimmat ele geçirildi.

Malatya'da sosyal medyada ve kamuya açık alanlarda silah teşhiri yapan şüphelilere yönelik gerçekleştirilen operasyonda 29 kişi gözaltına alındı.

Malatya'da sosyal medya üzerinden ve kamuya açık alanlarda silah teşhiri yapan şüphelilere yönelik geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildi. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ile Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen operasyonda "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" ve "Ruhsatsız Ateşli Silahlar ile Mermileri Satın Alma, Taşıma veya Bulundurma Kanunu'na muhalefet" suçlarından 29 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere ait 29 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 5 adet pompalı tüfek, 2 adet tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca, 1 adet havalı tüfek, 3 adet kesici alet, 1 adet muşta, 904 adet tabanca fişeği, 55 adet av tüfeği fişeği, 9 paket havalı tabanca fişeği ele geçirildi. Şüphelilerin polis merkezindeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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