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Malatya'da Sokak Satıcılarına Yönelik Operasyonda 10 Tutuklama

Malatya'da Sokak Satıcılarına Yönelik Operasyonda 10 Tutuklama
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Malatya Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden 10'u tutuklandı. Operasyonda 24 bin 866 adet sentetik ecza ve 2.78 gram metamfetamin ele geçirildi.

Malatya Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 'sokak satıcısı' olarak bilinen şüphelilere yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarında gözaltına alınan 12 şüpheliden 10'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Malatya Emniyet Müdürlüğü Malatya Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri kentte 'Sokak satıcısı' olarak bilinen 12 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Yapılan operasyonlarda 24 bin 866 adet sentetik ecza ve 2.78 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Operasyon sonucunda gözaltına alınan 12 şüpheli şahıs emniyetteki ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edildi. Savcılık tarafından sorguları tamamlanan şüphelilerden tutuklama talebi ile mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 10'u tutuklanırken 2 şüpheli ise serbest bırakıldı.

Konuyla ilgili Malatya Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada gençleri zehirleyen sokak satıcılarına ve zehir tacirlerine karşı mücadelelerinin kararlılıkla devam edileceği belirtilerek, "Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi zehirleyen sokak satıcıları ve zehir tacirlerine yönelik operasyonlarımız azim ve kararlılıkla devam edecektir" ifadelerine yer verildi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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