Malatya'da Sokak Satıcılarına Yönelik Operasyon: 9 Tutuklama

Malatya'da Sokak Satıcılarına Yönelik Operasyon: 9 Tutuklama
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Malatya'da düzenlenen operasyonlarda sokak satıcılarına ait 9 iş yerinde ve 3 araçta yapılan aramalarda önemli miktarda uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah ele geçirildi. 9 şüpheli tutuklandı.

Malatya'da, sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu maddeler ele geçirilirken 9 şüpheli tutuklandı.

Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "torbacı" olarak bilinen sokak satıcılarına yönelik fiziki takip sonucu 3 ayrı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonlarda 9 şüpheliye ait 4 iş yeri, 3 araç ve 11 ikamette arama yapıldı. Yapılan aramalarda, 9 bin 824 adet sentetik ecza hap, 293 gram sentetik kannabinoid, 12,3 gram A-M sentetik kannabinoid hammaddesi, 5,41 gram metamfetamin, 8 kök kenevir bitkisi, 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ecstasy hap, 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 9 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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