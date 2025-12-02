Haberler

Malatya'da Silahlı Kavga: 3 Yaralı, 5 Gözaltı

Malatya'da Silahlı Kavga: 3 Yaralı, 5 Gözaltı
Güncelleme:
Malatya'nın Kale ilçesinde husumetli kişiler arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralanırken, 5 kişi gözaltına alındı. Olayda yaralılar hastaneye kaldırıldı ve inceleme başlatıldı.

Olay, 23.30 sıralarında Kale ilçesine bağlı Bağlıca Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede husumetli oldukları ileri sürülen E.Ö., N.Ö., H.D. ile F.A., E.A., M.B., E.A. ve A.B. arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda E.Ö., N.Ö. ve H.D. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edilirken yaralılardan 1'i Turgut Özal Tıp Merkezi'ne diğer 2 yaralı ise Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olaya karıştıkları belirlenen 5 kişinin gözaltına alındığı olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
