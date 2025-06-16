Malatya'da Şantiyede Yangın Paniğe Neden Oldu

Malatya'da Şantiyede Yangın Paniğe Neden Oldu
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Battalgazi ilçesindeki bir şantiyenin depo kısmında çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü. Yangında maddi hasar meydana gelirken, yaralanan olmadı.

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bir şantiyenin depo olarak kullanılan kısmında çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye tarafından söndürülen yangında maddi hasar oluştu.

Olay, öğle sıralarında Battalgazi İlçesi Orduzu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede bulunan bir şantiyenin depo olarak kullanılan bölümünde kablo malzemelerin tutuşması sonucu yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, ihbar üzerine olay sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yaralananın olmadığı yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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