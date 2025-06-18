Malatya'da Şantiye Alanında Askeri Mühimmat Bulundu

Malatya'da Şantiye Alanında Askeri Mühimmat Bulundu
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Malatya'da Şantiye Alanında Askeri Mühimmat Bulundu
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Battalgazi ilçesinde yapılan kazı çalışmaları sırasında top mermisi olduğu değerlendirilen askeri mühimmat bulundu. Olay yerine polis ve bomba imha uzmanları sevk edildi, mühimmat muhafaza altına alındı.

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bulunan bir şantiye alanında yapılan kazı çalışmaları sırasında top mermisi olduğu değerlendirilen askeri mühimmat bulundu.

Olay, Battalgazi ilçesi Orduzu Pınarbaşı mevkiinde saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede çalışma yürüten bir iş makinesi operatörü, kazı sırasında toprak altında mühimmata rastladı. Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Bölgede güvenlik önlemleri alınırken, bomba imha uzmanları da inceleme yaptı.

Top mermisi olduğu değerlendirilen mühimmat, uzman ekiplerin yaptığı kontrollerin ardından muhafaza altına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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