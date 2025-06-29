Malatya'da Saman Yangını Paniğe Neden Oldu

Malatya'da Saman Yangını Paniğe Neden Oldu
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Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde tonlarca samanın bulunduğu alanda çıkan yangın, dumandan etkilenen bir kişi ile itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda kontrol altına alındı. Yangının nedeni araştırılıyor.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde tonlarca samanın bulunduğu alanda çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangında 1 kişi dumandan etkilenirken, alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangın, saat 18.30 sıralarında Yeşilyurt ilçesine bağlı Kaynarca Mahallesi Berat Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, hayvan yemi olarak kullanılmak üzere muhafaza edilen saman balyalarının bulunduğu alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürürken, dumandan etkilenen 1 kişi tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Yangının çıkış sebebine ilişkin inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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