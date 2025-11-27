Malatya'da Raylara Düşen Kişi Yük Trenin Çarpması Sonucu Yaralandı

Malatya'da raylara düşen bir kişi yük treninin çarpması sonucu yaralandı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Yeşilyurt ilçesine bağlı Kiltepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, O.D. idaresindeki yük treni, dengesini kaybederek raylara düşen Ö.N.'ye çarptı. Kazada Ö.N. yaralandı. Yaralı şahıs ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA