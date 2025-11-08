Malatya'da Otomobilde Yangın: Patlama Sesi Üzerine Durdu

Malatya'da seyir halindeyken patlama sesi üzerine sürücüsünün durdurduğu otomobilde yangın çıktı. Olayda yaralanan olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi.

Olay, saat 20.45 sıralarında İnönü Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İstasyon Kavşağı istikametinden gelen 55 YC 430 plakalı BMW marka otomobilin bagaj kısmından patlama sesi geldi. Patlamanın ardından alevlerin yükseldiğini gören sürücü, aracı yol kenarına çekerek, itfaiyeye haber verdi. Kısa süreli paniğe neden olan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Otomobilde maddi hasar meydana gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA