Malatya'da Ot Yangını Kontrol Altına Alındı

Malatya'da Ot Yangını Kontrol Altına Alındı
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Darende ilçesinde çıkan ot yangını, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın çevrede paniğe neden olurken, yaralanan olmadı ancak maddi hasar meydana geldi.

Malatya'nın Darende ilçesinde çıkan ot yangını itfaiye tarafından söndürüldü.

Darende ilçesi Heyiketeği Mahallesi Taşçıoğulları ile Dalkılıçlar mevkiinde henüz bilenmeyen bir nedenden dolayı ot yangını çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın çevre paniğe neden olurken ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Yaralananın olmadığı yangında maddi hasar meydana geldi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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