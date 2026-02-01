Haberler

Kontrolden çıkan hafif ticari araç akaryakıt istasyonuna daldı: 2 yaralı

Güncelleme:
Malatya'nın Darende ilçesinde, kontrolden çıkan hafif ticari araç bir akaryakıt istasyonuna çarparak kaza yaptı. Kazada 2 kişi yaralandı ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kaza, öğle saatlerinde Darende ilçesi Sandıkkaya Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede seyir halinde olan 44 ADN 091 plakalı Fiat marka hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki akaryakıt istasyonuna daldı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Yaralıların ilçe devlet hastanesine kaldırıldığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

