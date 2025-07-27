Malatya'da İnşaattan Düşen İşçi Yaralandı

Malatya'da İnşaattan Düşen İşçi Yaralandı
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Battalgazi ilçesinde çalıştığı inşaattan düşerek yaralanan kalıp ustası İ.H.I., tedavi altına alındı. Olayın ardından sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. İşçinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde çalıştığı inşaattan düşerek yaralanan işçi tedavi altına alındı.

Olay, saat 14.30 sıralarında Battalgazi ilçesi Akpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bakırcılar Çarşısı şantiye alalında çalışan kalıp ustası İ.H.I. merdivenden düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı işçi Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan İ.H.I.'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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