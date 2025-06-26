Malatya'da İki Ayrı Trafik Kazası: 2 Yaralı

Malatya'da İki Ayrı Trafik Kazası: 2 Yaralı
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Malatya'da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 2 kişi yaralandı. İlk kazada 20 yaşındaki motosiklet sürücüsü hafif yaralanırken, ikinci kazada 30 yaşındaki otomobil sürücüsü bir motosiklete çarparak ağır yaralanmasına neden oldu. Yaralıların sağlık durumu ve kazalarla ilgili soruşturma başlatıldı.

Malatya'da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

İlk kaza, Malatya-Doğanşehir kara yolu Suçatı mevkiinde meydana geldi. S.Y. (20) idaresindeki 44 AFB 210 plakalı motosiklet, Doğanşehir istikametinden Malatya yönüne seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağ tarafına devrildi. Yetersiz sürücü belgesine sahip olan sürücü, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

İkinci kaza ise Malatya-Elazığ yolu Kanyon Caddesi üzerinde meydana geldi. M.M.Ç. (30) idaresindeki 66 SB 174 plakalı otomobil, Elazığ istikametinden Malatya istikametine seyir halindeyken, trafiğe kapalı yoldan ana yola çıkmak isteyen F.Ö.N. (55) idaresindeki 41 AZN 946 plakalı motosiklete çarptı. Çarpışmanın etkisiyle yere savrulan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Yaralı sürücü, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Her iki kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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