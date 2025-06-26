Malatya'da İki Aile Arasında Bıçaklı Kavga: 6 Yaralı

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde iki aile arasında çıkan bıçaklı kavgada 6 kişi yaralandı.

Sabaha karşı Battalgazi ilçesi Orduzu Mahallesi'nde meydana gelen olayda, husumetli iki aile arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda S.Y., A.A., H.D., Ş.U., E.U. ve A.M.Y. birbirlerini bıçakla yaralarken ihbar üzerine bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralıların kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldığı olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA