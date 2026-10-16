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Malatya'da Hayat Sitesi davasında 4 sanığa 10 yıl ile 13 yıl 9 ay hapis verildi

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Malatya'da 6 Şubat 2023 depremlerinde yıkılan, 16 kişinin hayatını kaybettiği ve 2 kişinin yaralandığı Hayat Sitesi davasında mahkeme kararını açıkladı. 4 sanığa 10 yıl ile 13 yıl 9 ay arasında değişen hapis cezaları verilirken, 1 sanık beraat etti.

Malatya'da 6 Şubat 2023 depremlerinde yıkılan ve 16 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı Hayat Sitesi davasında karar açıklandı. Mahkeme, 4 sanığa 10 yıl ile 13 yıl 9 ay arasında değişen hapis cezaları verirken, 1 sanığın beraatine hükmetti.

Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına mağdur ve sanık avukatları katıldı. Duruşma savcısı, daha önce sunduğu esas hakkındaki mütalaasını tekrarlayarak sanıkların ayrı ayrı cezalandırılmasını talep etti. Mağdur avukatları sanıkların cezalandırılmasını, sanık avukatları ise beraatlerini istedi. Mahkeme heyeti, verdiği aranın ardından kararını açıkladı. Davada inşaat mühendisi H.K.'nin beraatine karar verildi. Fenni mesul mimar M.K., "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 13 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Dönemin belediye görevlileri M.H.B., A.Ö. ve M.B.'ye de aynı suçtan 10'ar yıl hapis cezası verildi.

16 kişi hayatını kaybetmişti

6 Şubat 2023 depremlerinde Yeşilyurt ilçesi Özalper Mahallesi'nde bulunan Hayat Sitesi'nin yıkılması sonucu enkaz altında kalan 16 kişi hayatını kaybetmiş, 2 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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