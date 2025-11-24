Malatya'da Hafriyat Kamyonunun Patlayan Lastiği İş Yerinin Camlarını Kırdı

Malatya'da hafriyat kamyonun lastiğinin patlaması sonucu bir iş yerinin camları zarar gördü.

Olay, saat 21.15 sıralarında Battalgazi ilçesi Akpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgedeki bir inşaat sahasında çalışan 44 AHS 614 plakalı kamyonun lastiği aniden büyük bir gürültüyle patladı. Patlayan lastiğin şiddeti yakındaki bir iş yerinin camların kırılmasına neden oldu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, yaralananın olmadığı olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA