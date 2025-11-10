Malatya'da Hafif Ticari Araç Kaza Yaptı: 1 Yaralı

Malatya'da hafif ticari aracın kontrolden çıkarak su tahliye kanalına çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Doğanşehir ilçesi Savaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Adıyaman istikametinden gelen M.K. (41) idaresindeki 44 LU 327 plakalı Fiat marka hafif ticari araç sürücüsünün kontrolünden çıkarak su tahliye kanalına çarptı. Kazada araçta yolcu olarak bulunan Ö.F.K. yaralandı. Yaralının hastaneye kaldırıldığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA