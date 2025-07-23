Malatya'da Genç Bir Adam Asılı Bulundu

Malatya'da Genç Bir Adam Asılı Bulundu
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Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 27 yaşındaki Abuzer Bayram, ailesiyle birlikte yaşadığı evin ambarında asılı halde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde bir genç, evin ambar olarak kullanılan bölümünde asılı halde ölü bulundu.

Olay, Doğanşehir ilçesine bağlı Sürgü Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ailesiyle birlikte yaşayan 27 yaşındaki Abuzer Bayram'dan bir süre haber alamayan yakınları, yaptıkları kontrolde genci evin ambar kısmında asılı halde buldu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, gencin hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenazesi, yapılan ilk incelemelerin ardından otopsi için adli tıp kurumuna kaldırılan Abuzer Bayram'ın, işlemlerin ardından Karşıyaka mevkisindeki aile mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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