Malatya'da Evde Yangın: Maddi Hasar Meydana Geldi

Malatya'da Evde Yangın: Maddi Hasar Meydana Geldi
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Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangın sonucu maddi hasar oluşurken, yaralanan olmadı.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

Olay, Yeşilyurt ilçesi Topraktepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede bulunan bir evin mutfak kısmında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yaralananın olmadığı yangında maddi hasar meydana geldi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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