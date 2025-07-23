Malatya'da Evde Yangın Çıktı
Malatya'nın Darende ilçesinde M.E.ye ait evde çıkan yangına mahalle sakinleri müdahale etti. İtfaiye ekipleri olay yerine gelerek yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangında yaralanan olmadı.
Malatya'nın Darende ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Olay, akşam saatlerinde Darende ilçesi Balaban Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.E.'ye ait evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına ilk olarak mahalle sakinleri müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangında yaralanan olmazken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa