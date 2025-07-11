Malatya'da Ev Yangını Kontrol Altına Alındı
Arapgir ilçesinde bir evin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alındı. Yangın sonrası maddi hasar meydana geldiği bildirildi.
Malatya'nın Arapgir ilçesinde çıkan ev yangını itfaiye tarafından söndürüldü.
Arapgir ilçesine bağlı Kılıçlı Mahallesi Kebir Uşağı mevkiinde bir evin çatı kısmında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edilirken, yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.
Maddi hasarın meydana geldiği olayla ilgili başlatıldı. - MALATYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa