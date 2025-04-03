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Malatya'da Depremzedede Ölüm İhbarı

Malatya'da Depremzedede Ölüm İhbarı
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Ağır hasarlı bir binada bulunan yabancı uyruklu Abbas Enveri (31) isimli kişi için yapılan ihbar sonrası, polis ekipleri bölgeye sevk edildi. Olayın ardından cenaze otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Malatya'da bir kişi, ağır hasarlı bir binada ölü halde bulundu.

Malatya'nın Battalgazi ilçesine bağlı Cevherizade Mahallesi'nde bulunan ve depremde ağır hasar alan bir binada bir kişiyi gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı inceleme yabancı uyruklu Abbas Enveri (31) isimli şahsın öldüğü belirlendi. Yapılan incelemelerin ardından şahsın cenazesi otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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