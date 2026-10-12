Haberler

Malatya'da denetimlerde 90 bin 831 kişi sorgulandı, 9 şüpheli tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Malatya'da denetimlerde 90 bin 831 kişi sorgulandı, 9 şüpheli tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Malatya'da 5-11 Ekim 2026 tarihleri arasında yürütülen asayiş, narkotik ve trafik denetimlerinde 90 bin 831 kişi sorgulandı. Çalışmalarda 9 şüpheli tutuklandı, 589 araç trafikten men edildi ve 4 bin 396 kişiye cezai işlem uygulandı.

Malatya'da emniyet ve jandarma ekiplerinin bir haftalık denetimlerinde 90 bin 831 kişi sorgulanırken, narkotik operasyonlarında 9 şüpheli tutuklandı, trafik denetimlerinde 589 araç trafikten men edildi.

Malatya'da 5-11 Ekim 2026 tarihleri arasında suçların önlenmesi, azaltılması ve suçluların yakalanmasına yönelik asayiş, narkotik ve trafik uygulamaları gerçekleştirildi. Çalışmalarda 414 asayiş olayının 371'i aydınlatılırken, 439 kişi hakkında işlem yapıldı, 323 yoklama kaçağı tespit edildi.

Asayiş uygulamalarında 3 tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 2 av tüfeği, 35 fişek ve 3 kesici alet ele geçirildi.

Narkotik suçlarla mücadele kapsamında 32 olayla ilgili yürütülen çalışmalarda 39 şüpheli hakkında işlem yapılırken, 9 şüpheli tutuklandı. Operasyonlarda 43 gram metamfetamin, 44 bin 969 adet sentetik ecza, 320 gram sentetik kannabinoid ve 40 gram esrar ele geçirildi.

Trafik denetimlerinde 38 bin 553 taşıt ve bin 881 motosiklet kontrol edildi. Ayrıca 3 bin 500 alkol denetimi yapılırken, 755 okul servisi denetlendi. Uygulamalarda 589 araç trafikten men edilirken, 4 bin 396 kişiye cezai işlem uygulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 42 sitede yayınlandı.
Video çekerken füze saldırısına uğradı

Video çekerken füze saldırısına uğradı
Rusya, Zelenski'nin 60 günlük ateşkes teklifini reddetti

Teklif Zelenski'den geldi, Rusya kapıdan çevirdi! Bakın gerekçe neymiş
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Anthony Taylor için karar verildi! İngiltere'nin de planı vardı

Anthony Taylor için son karar verildi!

İkinci el araç alacaklar için emsal karar! Yargıtay son noktayı koydu

2. el araç piyasasında ezber bozan karar! Artık bu savunma geçersiz
Otostop çekerek tır yolculuğu yapan başörtülü kadına büyük tepki var

Otostop yapan başörtülü kadının görüntüsüne tepki yağıyor

İşte Azerbaycan'daki başörtüsü yasağının perde arkası

İşte Azerbaycan'daki başörtüsü yasağının perde arkası
İlk kez anne olacak İpek Karapınar doğum için gün sayıyor

Doğuma sayılı günler kala görüntülendi
PKK, Kuzey Irak'taki 4 kampı boşalttı

PKK'dan Metina'da yeni adım! Güvenlik Kaynakları doğruladı
Düzenleme sonrası YouTube'dan 15 yaş altı açıklaması: Çocukların hesapları kapatılabilir

Yeni düzenleme sonrası ilk hamle YouTube'dan geldi: Hepsi kapanabilir