Malatya'da denetimlerde 90 bin 831 kişi sorgulandı, 9 şüpheli tutuklandı

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Malatya'da emniyet ve jandarma ekiplerinin bir haftalık denetimlerinde 90 bin 831 kişi sorgulanırken, narkotik operasyonlarında 9 şüpheli tutuklandı, trafik denetimlerinde 589 araç trafikten men edildi.

Malatya'da 5-11 Ekim 2026 tarihleri arasında suçların önlenmesi, azaltılması ve suçluların yakalanmasına yönelik asayiş, narkotik ve trafik uygulamaları gerçekleştirildi. Çalışmalarda 414 asayiş olayının 371'i aydınlatılırken, 439 kişi hakkında işlem yapıldı, 323 yoklama kaçağı tespit edildi.

Asayiş uygulamalarında 3 tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 2 av tüfeği, 35 fişek ve 3 kesici alet ele geçirildi.

Narkotik suçlarla mücadele kapsamında 32 olayla ilgili yürütülen çalışmalarda 39 şüpheli hakkında işlem yapılırken, 9 şüpheli tutuklandı. Operasyonlarda 43 gram metamfetamin, 44 bin 969 adet sentetik ecza, 320 gram sentetik kannabinoid ve 40 gram esrar ele geçirildi.

Trafik denetimlerinde 38 bin 553 taşıt ve bin 881 motosiklet kontrol edildi. Ayrıca 3 bin 500 alkol denetimi yapılırken, 755 okul servisi denetlendi. Uygulamalarda 589 araç trafikten men edilirken, 4 bin 396 kişiye cezai işlem uygulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı