Malatya'da Çadırda Yaşayan Kadın Hayatını Kaybetti

Malatya'da Çadırda Yaşayan Kadın Hayatını Kaybetti
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Malatya'nın Tecde Mahallesi'nde çadırda yaşayan 39 yaşındaki kadın, doğal nedenlerden dolayı hayatını kaybetti. Polis inceleme başlatırken, kadının geçmişteki suç kayıtları ve uyuşturucu kullanımı dikkat çekiyor.

Malatya'da 4 gün önce kurduğu çadırda yaşamaya başlayan 39 yaşındaki kadın hayatını kaybetti. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlatırken ilk bulgulara göre ölümün doğal olduğu bilgisi paylaşıldı.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Tecde Mahallesi Mısra Sokak'ta boş bir arazide 4 gün önce çadır kuran ve tek yaşamaya başlayan 39 yaşındaki Z.E. bu sabah saatlerinde ölü olarak bulundu. Adanalı olduğu ve 1 yıl önce Malatya'ya geldiği öğrenilen kadının ölüm nedeni ile ilgili polis ekipleri inceleme başlatırken, olay ile ilgili yapılan ilk incelemelerde ve yakınları ile yapılan görüşmeler neticesinde kadının ölümünün doğal nedenlerden dolayı olduğu değerlendiriliyor.

Hayatını kaybeden kadının poliste 51 suç kaydı olduğu ve uyuşturucu madde kullandığı bilgisi de yer alırken, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından cenaze kesin ölüm nedeninin belirlenmesi adına adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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