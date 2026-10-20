Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Malatya'da bıçaklama davasında tutuklu sanık D.K.'nin tutukluluğu devam etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Malatya'da bıçaklama davasında tutuklu sanık D.K.'nin tutukluluğu devam etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Malatya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, H.K.'nin bıçaklanarak hayatını kaybettiği olaya ilişkin tutuklu sanık D.K.'nin tutukluluk halinin devamına karar verildi. Duruşma, savcı ve müşteki avukatının tutukluluk talebinin ardından 2 Kasım'a ertelendi.

Malatya'da 40 yaşındaki H.K.'nin bıçaklanarak hayatını kaybettiği olaya ilişkin davada tutuklu sanık D.K.'nin tutukluluk halinin devamına karar verildi. Duruşma, 2 Kasım tarihine ertelendi.

Olay, 18 Haziran 2025 tarihinde Battalgazi ilçesi Hacıabdi Mahallesi Hasanbey Caddesi Nakkaş Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, çıkan kavga sırasında 32 yaşındaki D.K., erkek arkadaşı H.K.'yi sağ bacağından tek bıçak darbesiyle yaraladı. H.K., aldığı yara nedeniyle hayatını kaybetti.

Olayla ilgili tutuklu sanık D.K. hakkında "kasten öldürme", tutuksuz sanık O.G. hakkında ise "suç delillerini gizleme" suçlamasıyla açılan davanın görülmesine Malatya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi.

Duruşmaya tutuklu sanık D.K., tutuksuz sanık O.G. ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada mütalaasını sunan savcı, D.K.'nin tutukluluk halinin devamını talep etti. Müşteki avukatı da sanığın tutukluluk halinin devamını isterken, mütalaaya karşı ayrıntılı beyanda bulunmak için mahkemeden süre istedi.

Duruşmada söz alan tutuklu sanık D.K. tahliyesini, tutuksuz sanık O.G. ise beraatini talep etti. Sanık avukatı da müvekkilinin tahliyesi konusunda mahkemenin takdirine başvurdu.

Mahkeme heyeti, esas hakkındaki savunmaların hazırlanması için taraflara süre verilmesine ve bir sonraki duruşmada dosyada yer alan görüntülerin izlenmesine karar verdi. Tutuklu sanık D.K.'nin tutukluluk halinin devamına hükmeden mahkeme, duruşmayı 2 Kasım tarihine erteledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren kritik karar! Hesaplama değişiyor

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren kritik karar! Hesaplama değişiyor
Mekke İttifakı anlaşması Meclis Başkanlığı'na sunuldu

MSB, TBMM'yi işaret etmişti! Mekke İttifakı anlaşması Meclis'te
Ceza’dan Şam posteri açan hayranına sert tepki: Ne kadar zavallısın oğlum

Ceza’dan Şam posteri açan hayranına sert tepki: Ne kadar zavallısın
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Düzce'de pes dedirten görüntü! Bir de el hareketi çekti

Sözün bittiği yer! Görüntüyü izleyen herkes yetkililere çağrı yapıyor
Motokuryenin selde sürüklendiği anlar ortaya çıktı! Hayata böyle tutundu

Motokuryenin selde sürüklendiği anlar ortaya çıktı
Ev sahiplerine 1 milyon 875 bin TL destek! Süre uzatıldı

İstanbullulara 1,9 milyon lira veriliyor, süre uzatıldı
Beyza Gemici zor günlerin ardından sevgilisiyle görüntülendi

Yardım çağrısıyla endişelendirmişti, bu kez sevgilisiyle görüldü
Sincan'da zincir markette müşterilere büyük saygısızlık! Belediye ekipleri harekete geçti

Zincir markette müşterilere büyük saygısızlık! Ekipler harekete geçti
Üsküdar'da AK Parti-MHP'nin adayı belli oldu

Üsküdar'da AK Parti-MHP'nin adayı belli oldu
Dünyaca ünlü mağazaları yağmaladılar, şimdi sokaklarda satıyorlar

Gördüğünüz kişiler sıradan birer satıcı değil