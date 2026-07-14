Bariyerlere çarpan otomobil alev aldı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Malatya'da bariyerlere çarptıktan sonra alev alan otomobilde bulunan 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Kuzey Çevre Yolu'nun Akçadağ ilçesi Yağmurlu Mahallesi mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Akçadağ istikametine seyir halinde olan bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkarak yol kenarına savrulan otomobil kısa sürede alev alırken, araçta çıkan yangın yol kenarındaki kayısı bahçesine de sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde araçta bulunan A.E.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada ağır yaralanan M.A.E. ise sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Malatya Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı