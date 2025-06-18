Malatya'da Bahçe Yangını Kontrol Altına Alındı

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde çıkan bahçe yangını itfaiye tarafından söndürüldü.

Olay, öğle saatlerinde Malatya- Sivas karayolu Yeşilyurt -Şahnahan mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre bölgede bahçelik bir alanda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Kısa süreli paniğe neden olan yangın ihbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yaralananın olmadığı yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA