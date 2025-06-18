Malatya'da Bahçe Yangını Kontrol Altına Alındı

Malatya'da Bahçe Yangını Kontrol Altına Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen bahçe yangını, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangında yaralanan olmadı ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde çıkan bahçe yangını itfaiye tarafından söndürüldü.

Olay, öğle saatlerinde Malatya- Sivas karayolu Yeşilyurt -Şahnahan mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre bölgede bahçelik bir alanda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Kısa süreli paniğe neden olan yangın ihbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yaralananın olmadığı yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Bakan Tekin'in katıldığı etkinliğe öğretmenin sözleri damga vurdu: Çıldıracak gibi oluyoruz

Bakan Tekin'in katıldığı etkinliğe öğretmenin sözleri damga vurdu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arda Turan detayı var! Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu

Arda Turan detayı var! Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu
İsrailli 2 bakan birbirine girdi

İran'ın füzeleri kabineyi de vurdu! 2 bakan birbirine girdi
Futbolun seyrini değiştirecek kural ilk kez uygulandı

Futbolun seyrini değiştirecek kural ilk kez uygulandı
'Bu gece sürpriz yaşanacak' diyen İran, saldırıya geçti

"Bu gece sürpriz yaşanacak" diyen İran, saldırıya geçti
İran'ın vurduğu kentte kriz! İsrailliler birbirine girdi

İran'ın vurduğu kentte kriz! İsrailliler birbirine girdi
İsrail-İran savaşında 6. gün! Trump'ın tehdidine Hamaney'den olay yanıt

Trump'ın "Şimdilik öldürmeyeceğiz" tehdidine Hamaney'den olay yanıt
Emre Belözoğlu: Fenerbahçe ile şampiyon olacağım

Emre Belözoğlu: Fenerbahçe ile şampiyon olacağım
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.