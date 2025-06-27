Malatya'da Bahçe ve Sazlık Yangını Kontrol Altına Alındı
Malatya'nın Akçadağ ilçesinde çıkan bahçe ve sazlık yangını, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangın, çevredeki kayısı bahçelerine sıçrayarak 25 kayısı ağacına zarar verdi.
Malatya'nın Akçadağ ilçesinde çıkan bahçe ve sazlık yangını itfaiye tarafından söndürüldü.
Yangın, Akçadağ ilçesi Esenbey Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre bölgedeki sazlık alanda çıkan yangın kısa sürede çevredeki kayısı bahçelerine sıçradı. 25 kayısı ağacının kısmen zarar gördüğü yangın itfaiye tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa