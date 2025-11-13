Haberler

Malatya'da Bacağından Vurulan Genç Hastaneye Kendi İmkanlarıyla Gitti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Malatya'da 21 yaşındaki H.T., gece yarısı tabanca ile sağ bacağından vurulduktan sonra kendi imkanlarıyla gittiği hastanede tedavi altına alındı. Olayın ayrıntıları henüz netleşmedi.

Malatya'da tabanca ile bacağından vurulan bir kişi kendi imkanlarıyla gittiği hastanede tedavi altına alındı.

Gece yarısı meydana gelen olayda, iddiaya göre henüz belirlenemeyen bir noktada tabanca ile sağ bacağından vurulan 21 yaşındaki H.T. kendi imkanlarıyla gittiği Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yaralı şahsın polis ekiplerine olayın nerede ve kim ya da kimler tarafından gerçekleştirildiğini hatırlamadığını belirttiği öğrenilirken ekipler olayın yaşandığı yeri ve olaya karışan kişi ya da kişileri tespit etmek için çalışma başlattı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Düşen uçağın karakutusu Türkiye'de

Düşen uçakta sis perdesini aralayabilir! Türkiye'ye getirildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eli merdaneli ütüye sıkışan kadın ağır yaralandı

Öğrenci yurdunda korkunç olay! Ütü yaparken felaketi yaşadı
6'sı aynı ilimizde: Bakanlık, 11 sucuk markasını daha ifşa etti

6'sı aynı ilimizde: Bakanlık, 11 sucuk markasını daha ifşa etti
Epstein'ın e-postaları ortaya çıktı! Trump, mağdurlardan biriyle 'saatler geçirmiş'

Trump, Epstein mağdurlarından biriyle 'saatler geçirmiş'
Galatasaray'ın Lookman için hazırladığı dev teklif belli oldu

Süper Lig devinden çılgın hamle: Lookman için tam 40 milyon euro
Eli merdaneli ütüye sıkışan kadın ağır yaralandı

Öğrenci yurdunda korkunç olay! Ütü yaparken felaketi yaşadı
Ahmed Şara'ya parfüm sıkan Trump 'Kaç eşin var?' diye sordu

Şara'ya parfüm sıkan Trump'ın "Eş" sorusu olay oldu
Türkiye'nin akaryakıt devi konkordato ilan etti

Türkiye'nin akaryakıt devi iflas bayrağını çekti
'Terörsüz Türkiye' sürecini yorumlayan Duran Kalkan, bu kez bambaşka konuştu

Süreci yorumlayan Duran Kalkan, bu kez bambaşka konuştu
20 şehit verdiğimiz kargo uçağının kara kutusu bulundu

20 şehit verdiğimiz uçakla ilgili önemli gelişme! Aramalarda bulundu
20 şehit verdiğimiz uçak nasıl düştü? İşte ilk rapor

20 şehit verdiğimiz uçak nasıl düştü? İşte olaya ilişkin ilk rapor
Çankırı'da halı sıkma makinesine kapılan kadın hayatını kaybetti

Halı yıkama dükkanında korkunç olay! Genç kadın feci şekilde can verdi
Özgür Özel'den Akın Gürlek'e: Allah senden gani gani razı olsun...

Özgür Özel'den Akın Gürlek'e: Allah senden gani gani razı olsun...
Maçta gol atmak isterken yanlışlıkla inanılmazı başardı

Maçta gol atmak isterken yanlışlıkla inanılmazı başardı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.