Malatya'da Alacak Verecek Meselesi Kavgaya Dönüştü: 1 Yaralı

Malatya'da Alacak Verecek Meselesi Kavgaya Dönüştü: 1 Yaralı
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Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada bir kişi tabancayla yaralandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, saat 12.00 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Karakavak Mahallesi Altın Kayısı Bulvarı üzerindeki bir iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre, M.S. ile Y.A. isimli şahıslar arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Y.A. tabanca ile M.S.'ye ateş açtı. Açılan ateş sonucu M.S. ayağından yaralandı. Yaralı şahıs, çevredekilerin yardımıyla özel bir araçla hastaneye kaldırıldı. Olay sonrası şüpheli Y.A. bölgeden kaçarken, ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis, kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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