Malatya'da 44 bin 616 sentetik ecza hapı ele geçirildi, 3 şüpheli tutuklandı

Malatya'da 44 bin 616 sentetik ecza hapı ele geçirildi, 3 şüpheli tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Malatya'da polisin 11 Ekim 2026'da sokak satıcılarına yönelik operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı ve 44 bin 616 sentetik ecza hapı ele geçirildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlarca tutuklandı.
Malatya'da sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Malatya'da, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 11 Ekim 2026 tarihinde sokak satıcılarına yönelik fiziki takip sonucu çalışma gerçekleştirildi. Belirlenen 3 ikamette ve 3 şüphelinin üzerinde yapılan aramalarda 44 bin 616 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi.
Operasyonda yakalanan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı