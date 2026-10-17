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Malatya'da 2 kadını tabancayla yaralayan 18 yaşındaki kadın tutuklandı

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Malatya’nın Battalgazi ilçesinde 8 Ekim gecesi 2 kadını farklı adreslerde tabancayla yaralayan 18 yaşındaki kadın tutuklandı. Zafer ve Orduzu mahallelerinde yaralanan kadınlar hastaneye kaldırılırken, gözaltına alınan şüpheli cezaevine gönderildi.

Malatya'da tartıştığı 2 kadını farklı noktalarda tabancayla yaralayan kadın tutuklandı.

Olay, 8 Ekim gecesi Battalgazi ilçesine bağlı Orduzu ile Zafer mahallelerinde meydana geldi. İddiaya göre, sosyal medya üzerinden bazı kişilerle tartışan 18 yaşındaki Z.Y., konuşmak amacıyla buluştuğu iki kadını farklı adreslerde tabancayla ateş açarak yaraladı. Z.Y. ilk olarak Zafer Mahallesi'nde buluştuğu Ç.K.'yi, ardından Orduzu Mahallesi'nde karşılaştığı G.T.'yi tabancayla yaraladı. Yaralanan iki kadın, hastaneye kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatan polis ekipleri, Z.Y.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Z.Y., çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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