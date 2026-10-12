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Malatya’da 100 milyon liralık dolandırıcılık iddiası

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Malatya’da 100 milyon liralık dolandırıcılık iddiası
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Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde kentsel dönüşüm kapsamında başlatılan ve 10 yıldır tamamlanmadığı öne sürülen projede 100’den fazla vatandaşın mağdur olduğu zararın ise 100 milyon lirayı aştığı iddia edildi.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde kentsel dönüşüm kapsamında başlatılan ve 10 yıldır tamamlanmadığı öne sürülen projede 100'den fazla vatandaşın mağdur olduğu zararın ise 100 milyon lirayı aştığı iddia edildi. Aynı dairelerin birden fazla kişiye satıldığını öne süren mağdurlar yetkililerden yardım istedi.

Yeşilyurt ilçesi Karakavak Mahallesi'nde kentsel dönüşüm kapsamında ev ve arsalarını müteahhide veren vatandaşlar yaklaşık 10 yıldır dairelerinin teslim edilmesini bekliyor. 2016 yılında sözleşme imzalanmasına rağmen inşaatın tamamlanmadığını belirten mağdurlar deprem sonrasında da çalışmanın yapılmadığını ileri sürdü. Bina sakinlerinden Enver Atlı, 27 daire ve dükkan sahibinin mağdur olduğunu belirterek, evlerinin teslim edilmesini ve mağduriyetlerinin giderilmesini istedi. Arsa sahibi Bekir Genç ise üç müstakil evini kentsel dönüşüm kapsamında verdiğini aradan geçen yıllara rağmen inşaatın tamamlanmadığını söyledi.

Müteahhit Z.T. ile çalıştığını belirten Akif Ağralı da iş karşılığında kendisine verilen dairelerin başkalarına satıldığını öne sürerek suç duyurusunda bulunduklarını ve tehdit edildiklerini iddia etti. Mağdurların avukatı Abdulkadir Çavdar ise tapu kayıtları ve sözleşmelerin incelenmesiyle aynı dairelerin birden fazla kişiye satıldığına ilişkin ciddi deliller toplandığını belirtti. Malatya Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduklarını aktaran Çavdar, müteahhit hakkında tutuklama tedbiri talep ettiklerini mağduriyet tutarının 100 milyon lirayı aştığını ifade etti. Çavdar hukuki sürecin takipçisi olacaklarını kaydetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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