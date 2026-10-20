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Malatya Çöşnük Kavşağı'nda 6 araç zincirleme kazaya karıştı, 3 kişi yaralandı

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Malatya Çöşnük Kavşağı'nda 6 araç zincirleme kazaya karıştı, 3 kişi yaralandı
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Malatya-Elazığ karayolu Çöşnük Kavşağı'nda sabah saatlerinde aralarında servis aracının da bulunduğu 6 araç zincirleme kazaya karıştı. Kazada yaralanan 3 kişi hastanelere kaldırılırken bölgede trafik bir süre kontrollü sağlandı.

Malatya'da 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Malatya-Elazığ karayolu Çöşnük Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Elazığ istikametinden gelen bir aracın aniden durması üzerine aynı yönde seyreden aralarında bir servis aracının da bulunduğu 6 araç birbirine çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle bölgede trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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