Malatya Akçadağ'da iki otomobil çarpıştı, 1'i ağır 6 kişi yaralandı

Malatya Akçadağ'da iki otomobil çarpıştı, 1'i ağır 6 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 07.30 sıralarında iki otomobilin çarpıştığı kazada 1'i ağır 6 kişi yaralandı. Malatya-Kayseri kara yolu yol ayrımı mevkiinde meydana gelen kazada yaralılardan birinin hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.
Malatya'nın Akçadağ ilçesinde otomobillerin çarpıştığı kazada 1'i ağır 6 kişi yaralandı.
Kaza, 07.30 sıralarında Malatya-Kayseri kara yolu Akçadağ ilçesi yol ayrımı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, R.Ö. idaresindeki 06 EAH 755 plakalı otomobil, akaryakıt istasyonundan çıkış yapan M.K. yönetimindeki 44 AG 165 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada araçlardaki sürücüler ile Ü.D., H.Ö., S.Ö. ve H.Ö. yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan M.K.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Güvenlik kamerasına anbean yansıyan kazayla ilgili inceleme başlatıldı.