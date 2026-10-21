Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Malatya Akçadağ'da iki otomobil çarpıştı, 1'i ağır 6 kişi yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Malatya Akçadağ'da iki otomobil çarpıştı, 1'i ağır 6 kişi yaralandı Haber Videosunu İzle
Malatya Akçadağ'da iki otomobil çarpıştı, 1'i ağır 6 kişi yaralandı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 07.30 sıralarında iki otomobilin çarpıştığı kazada 1'i ağır 6 kişi yaralandı. Malatya-Kayseri kara yolu yol ayrımı mevkiinde meydana gelen kazada yaralılardan birinin hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde otomobillerin çarpıştığı kazada 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

Kaza, 07.30 sıralarında Malatya-Kayseri kara yolu Akçadağ ilçesi yol ayrımı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, R.Ö. idaresindeki 06 EAH 755 plakalı otomobil, akaryakıt istasyonundan çıkış yapan M.K. yönetimindeki 44 AG 165 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada araçlardaki sürücüler ile Ü.D., H.Ö., S.Ö. ve H.Ö. yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan M.K.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Güvenlik kamerasına anbean yansıyan kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Siyasette yapay zeka skandalı! Görenler gözlerine inanamadı

Akılalmaz oyun! Seçim meydanını sallayan güzelin sırrı şaşırttı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

2 bin yıllık tarihi eser polis operasyonuyla gün yüzüne çıktı! 3 gözaltı

İzmir'de ele geçirildi! Tam 2 bin yıllık
90. dakikada gelen gol Fenerbahçe'ye servete mal oldu

78 milyon TL’yi buhar eden gol!
Estetikte körlük uyarısı! Prof. Dr. Kutlubay: Türkiye'de 2 kalıcı körlük vakası var

Yanlış dolgu kör edebiliyor! Türkiye'de 2 kalıcı körlük vakası
Demir bloğun altında kalan 24 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Fabrikadaki ölümde kahreden detay! 10 gün önce...
Konya'da 1 yaşındaki bebek ablasının oynadığı cevizi yuttu! Akciğerinden sabaha kadar süren ameliyatla çıkarıldı

1 yaşındaki bebek bir anda soluksuz kaldı! Akciğerinden o çıktı
Naz Elmas’ın annesi hastaneye kaldırıldı: Sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı

Naz Elmas'tan üzen haber: Annesinin beynine pıhtı attı
Uçak biletinden pahalı tavuk döner! Menü fiyatlarını görenler isyan etti

Ünlü tavuk zincirinin havalimanındaki fiyatlarını görenler isyan etti