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Malatya-Adıyaman yolunda devrilen arı yüklü kamyonda 2 kişi yaralandı

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Malatya-Adıyaman yolunda devrilen arı yüklü kamyonda 2 kişi yaralandı
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Malatya-Adıyaman kara yolunda arı yüklü kamyonun devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza, D850-10 kara yolunun Adıyaman istikametinde meydana geldi; yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Malatya-Adıyaman kara yolunda arı yüklü kamyonun devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.15 sıralarında D850-10 kara yolunun Adıyaman istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede seyir halinde olan N.B. (55) yönetimindeki 12 AL 655 plakalı arı yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolda savrularak devrildi. Kazada sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan Z.B. (56) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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