Maden İşçileri Sıkışan Tilkiyi Kurtardı

Maden İşçileri Sıkışan Tilkiyi Kurtardı
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Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki bir maden ocağında, kaya arasında sıkışan tilki işçiler tarafından kurtarıldı. Yaklaşık bir saat süren çalışma ile kurtarılan tilkiye, ilk müdahalede su ve yiyecek verildi.

Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki kayanın arasına sıkışan tilkiyi maden ocağı işçileri kurtardı.

Edinilen bilgiye göre olay, Hakkari-Çukurca karayolu üzerindeki bir maden sahasında meydana geldi. İşçilerden biri, kaya çatlağı arasında hareketsiz ve bitkin halde duran bir tilkiyi fark etti. Yapılan incelemede, tilkinin baş kısmının dar bir kaya bloğu arasına sıkıştığı anlaşıldı. Bunun üzerine işçiler, hem kendi güvenliklerini hem de hayvanın zarar görmemesini gözeterek dikkatli bir kurtarma çalışması başlattı.

Yaklaşık bir saat süren titiz müdahale sonucunda tilki bulunduğu yerden çıkarıldı. Günlerdir mağarada mahsur kaldığı değerlendirilen hayvanın oldukça yorgun ve susuz kaldığı gözlemlendi. İşçiler, ilk müdahaleyi yaparak tilkiye su ve yiyecek verdi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıHULUSİ TÜRKERİ:

bravo ve Allah Razı olsun…

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