Madde kullandığı düşünülen taksicinin yaptığı pes dedirtti

Madde kullandığı düşünülen taksicinin yaptığı pes dedirtti
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Madde kullandığı düşünülen taksicinin yaptığı pes dedirtti
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İstanbul'da kimyasal madde içtiği öne sürülen bir taksi şoförü, seyir halindeyken yol ortasında bayıldı. Bir süre sonra ayılan sürücü, hiçbir müdahale beklemeden aracına binip olay yerinden uzaklaştı. Denetimsizlik ve ihmalkarlık tepkilere neden olurken, "Canımız kime emanet?" sorusu bir kez daha gündeme geldi.

İstanbul'da yaşanan olay, "pes artık" dedirtti. Kimyasal madde içtiği öne sürülen bir taksi şoförü, seyir halindeyken fenalaşıp yol ortasında bayıldı. Araç içinde hareketsiz şekilde yatan taksiciyi görenler durumu hemen bildirdi.

GÖZLERİNİ AÇTI, GAZA BASIP KAÇTI

Ancak olay yerindeki asıl şok, birkaç dakika sonra yaşandı. Gözlerini açan sürücü, sanki az önce bilincini kaybeden kendisi değilmiş gibi gaza bastı ve olay yerinden uzaklaştı. Ne sağlık kontrolü yapıldı, ne de polis müdahalesi oldu.

CANIMIZ KİMLERE EMANET?

Yolcu taşımaya devam eden bu taksici, bir daha hangi kavşakta, hangi yolcunun hayatını riske atacak? İstanbul'da trafikte geçen her saniye artık bir şans işi... Giderek yaygınlaşan denetimsizlik, "Canımız kime emanet?" sorusunu daha yüksek sesle sormamıza neden oluyor.

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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Yorumlar (9)

Haber YorumlarıTIRNAKÇI CEMİL AMCANIZ:

Taksicilerin yüzde 85'i böyle zaten, kalan yüzde 10'u OE, kalan yüzde 5 ekmeğinde efendi adamlar.

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Haber YorumlarıCristiano Ronaldo:

Konuşmalarına bakılırsa Video'yu çeken şahısta bundan farksız

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Haber Yorumlarıskwwnc6j7n:

bu videoyu çeken adam sanki taksiciden daha çok kafayı çekmiş gibi

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Haber YorumlarıAlkol yasaklanmalidir:

hukumet kanunları uygulamada gevşek davraniyor hep affetme hep affetme adam bosanma aşamasındaki karısını bicakliyor yakalanan koca sırf kadın ölmedi diye tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılıyor dava yillarca surebiliyor bu arada kadın hastaneden taburcu oluyor bunu fakr eden tutuksuz yargılamali koca yarım kalan işi bitirme düşünce ile bir daha saldırıp kadını öldürüyor yani hakimler adamı hapse atmak için kadının olmesini bekliyor işte böyle saçma bir adalet sistemi oysa bıçaklama en az cinayet kadar kötü bir durum yoğun bakımda kalıyorsun sonra organların tahrip olduğu için yıllarca ilaç tedavi şunu yeme bunu içme derken adeta hayatın zehir oluyor kanunlarimiz suça teşvik edici şekilde maalesef asla çaydırici değil

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Haber YorumlarıDUVARMEKAN:

Denetim mekanizması yok yok yok

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