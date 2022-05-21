Lüks otomobillerin farlarını çalan hırsız yakalandı - Haberler

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Lüks otomobillerin farlarını çalan hırsız yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Lüks otomobillerin farlarını çalan hırsız yakalandı

Üsküdar ve Maltepe'de park halindeki lüks otomobillerin farlarını çalan hırsız yakalandı.

Üsküdar ve Maltepe'de park halindeki lüks otomobillerin farlarını çalan hırsız yakalandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Maltepe ve Üsküdar'da polise başvuran vatandaşlar park halindeki otomobillerinin plaka ve farlarının çalındığını söyleyerek şikayetçi oldu. Konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri güvenlik kameralarını izleyerek şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

Görüntülerde şüphelilerin lüks aracın yanına gittikleri, sonrasında dakikalar içinde otomobilin her iki farını da çalarak kaçtıkları görüldü. Ekipler, yaptıkları çalışma neticesinde şüphelilerin olay yerine gelirken kullandıkları otomobilin plakasını belirledi. Üç kişi oldukları belirlenen şüphelilerden Ümit Y. Ümraniye'de düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan Ümit Y.'nin daha önceden 7 suç kaydının olduğu ortaya çıktı. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli Ümit Y. adliyeye sevk edildi. Öte yandan, suç ortaklarının yakalanması için çalışmalar sürüyor. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hırsızlık Büro Amirliği, Asayiş Şube Müdürlüğü, Maltepe, Üsküdar, 3. Sayfa, Haberler

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