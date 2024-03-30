Üye Girişi
Haberler

LPG dolumu esnasında alev alan araçtaki 3 kişi yaralandı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

LPG dolumu esnasında alev alan araçtaki 3 kişi yaralandı

HATAY - Hatay'da LPG dolumu esnasında yanmaya başlayan araçtaki 3 kişi yaralandı.

Yangın, Hassa ilçe merkezindeki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. 31 B 1653 plakalı Tofaş marka otomobil LPG dolumu esnasında alev aldı. Durumun fark edilmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Akaryakıt istasyonuna sıçramadan söndürülen yangında araçta bulunan H.Ç., H.T. ve R.K. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla Hassa ilçe devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yangında araç kullanılmaz hale geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Hatay Hassa Acil Durum Kaza 3.Sayfa Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title