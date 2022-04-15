Liseden hırsızlığa jandarmadan suç üstü - Haberler

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Liseden hırsızlığa jandarmadan suç üstü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Liseden hırsızlığa jandarmadan suç üstü

Eskişehir'de bir liseden hırsızlık yapan iki şüpheli, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

MAHMUDİYE, ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de bir liseden hırsızlık yapan iki şüpheli, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Mahmudiye İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Asayiş ekipleri devriye attıkları sırada Hamidiye Mahallesi'nde bulunan Tarım Lisesi'nin jeneratör odasının kapısının açık olduğu ve iki şüpheli şahsın içeri girip çıktığını fark etti. Olay yerine giden ekipler şüphelilerin jeneratör motorunu çalmaya çalıştıkları tespit etti. Ekiplerinin müdahalesiyle suç üstü yakalanan şüpheliler, Mahmudiye İlçe Jandarma Komutanlığına getirildi. İşlemlerinin ardından "Kamu Kurumundan Hırsızlık" suçundan adliyeye sevk edilen şüphelilerin, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Liseden hırsızlığa jandarmadan suç üstü

Liseden hırsızlığa jandarmadan suç üstü

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Mahmudiye, Hırsızlık, Eskişehir, Jandarma, 3. Sayfa, Haberler

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