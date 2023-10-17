Lastiği patlayan otomobil kaldırıma çarptı, 2 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da seyir halindeyken lastiği patlayan aracın kontrolden çıkarak yol kenarındaki kaldırıma çarpması sonucu yaşanan kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, kent merkezi Karşıyaka mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İ.A., idaresindeki 03 ACK 883 plakalı otomobil seyir halindeyken lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç ardından sürüklenip yol kenarındaki kaldırıma çarparak durabildi. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye 112 Acil servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri kazada yaralanan sürücü ile E.Y.Ü.'yü sıkıştıkları yerden çıkardı. Yaralılar ardından ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı.

Kaza sonrası soruşturma başlatıldığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR