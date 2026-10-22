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Kuzey Marmara Otoyolu'nda ters şeritte ilerleyen sürücüye 90 bin lira ceza kesildi

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Kuzey Marmara Otoyolu'nda ters şeritte ilerleyen sürücüye 90 bin lira ceza kesildi
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İstanbul'da Kuzey Marmara Otoyolu'nda ters şeritte ilerleyen otomobil sürücüsü, bir aracın dikiz aynasına çarparak maddi hasarlı kazaya neden oldu. Kamera kayıtlarıyla tespit edilen sürücüye 90 bin lira idari para cezası uygulanırken, otomobili 60 gün süreyle trafikten men edildi.

İstanbul'da Kuzey Marmara Otoyolu'nda ters şeritte ilerleyen otomobil sürücüsü, bir aracın dikiz aynasına çarparak maddi hasarlı kazaya neden oldu. Trafiği tehlikeye düşüren sürücüye 90 bin lira idari para cezası uygulanırken, otomobili 60 gün süreyle trafikten men edildi.

Olay, saat 02.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobiliyle otoyolda ters istikamette ilerleyen sürücü, seyir halindeki 34 FHH 825 plakalı aracın dikiz aynasına çarptı. Çarpışma sonucunda araçta maddi hasar meydana geldi.

Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki kaza sonrası polis ekipleri inceleme başlattı. Başakşehir Polis Merkezi Amirliği ekipleri olayla ilgili kamera kayıtlarını incelemeye aldı.

Sürücünün kimliği belirlendi

Kamera kayıtlarının incelemesinin ardından ters yönde ilerleyen otomobilin plakasının 34 MBA 484, sürücüsünün ise E.D. olduğu tespit edildi. Polis ekipleri, görüntüler ve yürütülen çalışmalar doğrultusunda sürücüyü yakaladı. Gözaltına alınan sürücü E.D. hakkında 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri kapsamında 90 bin lira idari para cezası uygulandı. Sürücünün kullandığı otomobil de 60 gün süreyle trafikten men edildi.

Öte yandan sürücü hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 223. maddesi kapsamında Başakşehir Polis Merkezi Amirliği tarafından adli işlem yapıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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