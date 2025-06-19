Kuyucak'ta Öğrencilere Trafik Kuralları Eğitimi Verildi
Aydın'ın Kuyucak ilçesinde, Jandarma ekipleri tarafından Taşoluk İlkokulu'ndaki öğrencilere trafik kuralları anlatıldı. Eğitimin içeriğinde yaya ve araç kuralları, okul servisleri ve emniyet kemeri kullanımı bilgileri yer aldı.
Aydın'ın Kuyucak ilçesinde öğrencilere jandarma ekipleri tarafından trafik kuralları anlatıldı.
Kuyucak İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması tarafından Kuyucak ilçesi Taşoluk İlkokulunda öğretmen ve eğitim gören öğrencilere; yayaların uyması gereken kurallar, genel trafik kuralları, okul servislerinde inme ve binme kuralları, bisiklet binme kuralları, araçlarda emniyet kemerinin kullanımı konularında eğitim verildi. Öğrencilere yönelik bilgilendirme faaliyetlerinin devam edeceği öğrenildi. - AYDIN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa