Kuyucak'ta Öğrencilere Trafik Kuralları Eğitimi Verildi

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde öğrencilere jandarma ekipleri tarafından trafik kuralları anlatıldı.

Kuyucak İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması tarafından Kuyucak ilçesi Taşoluk İlkokulunda öğretmen ve eğitim gören öğrencilere; yayaların uyması gereken kurallar, genel trafik kuralları, okul servislerinde inme ve binme kuralları, bisiklet binme kuralları, araçlarda emniyet kemerinin kullanımı konularında eğitim verildi. Öğrencilere yönelik bilgilendirme faaliyetlerinin devam edeceği öğrenildi. - AYDIN