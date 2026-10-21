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Kütahya Tavşanlı'da motosiklet ile otomobil çarpıştı, 1'i ağır 2 kişi yaralandı

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Kütahya Tavşanlı'da motosiklet ile otomobil çarpıştı, 1'i ağır 2 kişi yaralandı Haber Videosunu İzle
Kütahya Tavşanlı'da motosiklet ile otomobil çarpıştı, 1'i ağır 2 kişi yaralandı
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde sanayi içinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırıldı; motosikletteki yolcunun durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, Çukurköy Mahallesi Çukur Sanayi içerisinde meydana geldi. Sanayi içinde seyir halinde olan E.D. idaresindeki 43 SU 984 plakalı otomobil ile 3. Sokaktan yola çıkmakta olan Y.Ç. idaresindeki 43 AIG 388 plakalı motosikletin çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi.

Kaza ihbarı üzerine belirtilen yere sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Y.Ç. ile arkasında yolcu konumunda bulunan Y.E.Y. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Y.E.Y.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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