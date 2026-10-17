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Kütahya Simav'da 3,4 büyüklüğündeki deprem kısa süreli paniğe neden oldu

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AFAD verilerine göre Kütahya'nın Simav ilçesinde saat 09.12'de 3,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 6,79 kilometre derinliğindeki sarsıntı çevre il ve ilçelerde de hissedilirken ilk belirlemelere göre can veya mal kaybı yaşanmadı.

Kütahya'nın Simav ilçesinde 3,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre deprem nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 09.12'de meydana gelen depremin yerin 6,79 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi.

Kısa süreli paniğe neden olan sarsıntı, Simav'ın yanı sıra çevre il ve ilçelerde de hissedildi. Depremde ilk belirlemelere göre can veya mal kaybı yaşanmadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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